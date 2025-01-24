بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بشمال سيناء

لقيت سيدة وطفلة مصرعهما وأصيب 16 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسط في محافظة شمال سيناء وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.

مصرع سيدة وطفلة وإصابة 16 آخرين نتيجة انقلاب ميكروباص بوسط سيناء



وأسفر الحادث عن مصرع سيدة مجهولة 30 سنة والطفلة إيمان عبده عبد الحميد وتبلغ سنة من العمر، أصيبت بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.





وأصيب كل من؛ روان محمد يونس 40 يوما بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وريهام محمد الصياد 28 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، وطلعت محمد يونس 3 سنوات أصيب بسحجات بالجبهة، وياسر عيد علي 40 سنة خلع بالكتف الأيسر وكسر بالحوض، وفاطمة أيمن عبد الجواد 20 سنة أصيبت بسحجات متفرقة بالجسم، ونجوى حسن محمد 46 سنة أصيبت باشتباه كسر بالفخذ الأيسر والذراع الأيمن.





كما أصيب فتحي حسين محمد 52 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمة بالظهر، ووفاء حسين محمد 33 سنة أصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيسر واشتباه كسر بالعمود الفقري، وجومانة محمد يحيى 12 سنة أصيبت بكدمة بالجبهة وجروح باليدين، ويحيى محمد يحيى 9 سنوات أصيب بنزيف من الأنف واشتباه ما بعد الارتجاج، وعايدة عطية عبده 55 سنة أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومنى حسن محمد 48 سنة أصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأبرار أيمن عبد الجواد 20 سنة أصيبت بسحجات بالوجه، وسلوى حسن محمد 53 سنة اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة واشتباه كسر بالضلوع، ورشا حسن محمد 33 سنة أصيبت بكسر بالعضد الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، ورزان محمد يونس 40 يوما أصيبت بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

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