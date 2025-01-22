الخميس 23 يناير 2025
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رياضة

آرسنال يقسو علي دينامو زغرب بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

آرسنال
آرسنال

حقق فريق آرسنال فوزا كبيرا علي نظيره دينامو زغرب بثلاثة أهداف نظيفه في المباراة التي اقيمت بينهم  علي ملعب الإمارات؛ ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وتقدم ديكلان رايس لفريق آرسنال في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الاول. 

 

وفي الشوط الثاني أضاف هافيرتز ثاني أهداف الجانرز بالدقيقة 66، وفي الدقيقة الاولي من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة احرز اوديجارد الهدف الثالث.

 

تشكيل آرسنال امام دينامو زعرب

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد


وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"،بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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