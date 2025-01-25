السبت 25 يناير 2025
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حوادث

تقرير المعمل الكيماوي: اختلاس 1939 حرز مخدرات في الطب الشرعي

الطب الشرعي
الطب الشرعي

 كشف تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحص قضية اتهام 5 موظفين بالمصلحة، باختلاس أحراز المخدرات المتحفظ عليها داخل مخازن المصلحة عن مفاجآت صادمة.

وجاء في التقرير إن أعمال الفحص توصلت إلى أن المضبوطات من ضمن الأحراز الصادر بشأنها قرار إعدام في القضية رقم 1734 لسنة 2024 إداري السيدة زينب كانت مهمتها فحص وجرد الأحراز المتحفظ عليها بمخازن مصلحة الطب الشرعي وإعدادها للإعدام برئاسة المتهم الرابع وعضوية المتهم الثالث، وتكليف المتهم الأول.

 

وأضاف التقرير أن الأحراز محل الفحص حجبت عن تنفيذ قرار إعدامها بالرغم من إدراجها بمحاضر الجرد المعدة لإثبات ذلك بمعرفة المتهمين الثالث والرابع على خلاف الحقيقة.

وأشار التقرير إلى مسئولية المتهم الثالث لكونه أمين عهدة مخازن أحراز تلك المضبوطات،وتبين ان إجمالي عدد الأحراز المختلسة المضبوطة بمعرفة النيابة العامة بلغ 1939 حرزا بخلاف الأحراز التي تم فضها واختلاس محتواها.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 2464 لسنة 2024 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، ان المتهمين الخمسة، وهم موظفين في مصلحة الطب الشرعي وبينهم عاملون في الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية وكيميائيون شرعيون، استغلوا مناصبهم لاختلاس كميات من المواد المخدرة المحفوظة بأمانتهم في المخازن الخاصة بالمصلحة.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين قاموا باختلاس تلك المواد بنية تملكها، كما أنهم قاموا بتزوير مستندات رسمية تتعلق بمحاضر الجرد والفرز، وذلك بتقليل الكميات المدونة مقارنة بالحقيقة، في محاولة لإخفاء سرقتهم وتضليل الجهات المختصة.

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الادارة المركزية للمعامل الكيماوية الطب الشرعي أحراز المخدرات

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