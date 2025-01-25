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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: استمرار العمل بالمنافذ الجمركية اليوم السبت 25 يناير

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار

تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اليوم السبت 25 يناير عملها رسميا  دون إجازات وذلك لزيادة سرعة الافراجات الجمركية وذلك بكل فروع الهيئة.

العمل بالمنافذ الجمركية اليوم السبت

أكد المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
 أنه سيتم  بالعمل  بالمنافذ الجمركية اليوم السبت 25 يناير ٢٠٢٥ بكافة فروع وموانئ الهيئة وفقا لمواعيد العمل المقررة من السلطة المختصة كما يتم العمل بصالات التعامل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية.

 وقال إن ذلك يأتى تنفيذا لقرارات  رئيس مجلس الوزراء بالعمل بالمنافذ الجمركية طوال ايام الاسبوع بما فيها الإجازات الرسمية.

وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين

 

أعلن  المهندس حسن الخطيب  والتجارة الخارجية أنه تم  وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين.

وقال الخطيب إن الخطة  تعتمد  على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار.

 

 

زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

وأشار الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.

ولفت إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

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