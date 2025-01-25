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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

 يلتقي فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، نظيره بلد الوليد مساء اليوم السبت ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا".

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد 

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام، رودريجو، كيليان مبابي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز.

 

ويخوض ريال مدريد تلك المباراة بعد فوزه على لاس بالماس بأربعة أهداف مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا في النتيجة في البداية.

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد 

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد 

تذاع مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد و7 نقاط عن برشلونة، في حين أن بلد الوليد يمتلك 15 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز العشرين، الأخير، في جدول الدوري الإسباني.

 

وشهدت قائمة الملكي أمام بلد الوليد، عودة الفرنسي أوريلين تشواميني، والذي غاب عن مواجهة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

 

وشارك تشواميني في الحصة التدريبية، الخميس، وتعافى من الإصابة، ليصبح جاهزا للمشاركة أمام بلد الوليد.

في المقابل، يفقد الريال، خدمات فينيسيوس جونيور للإيقاف، بجانب كارفاخال وميليتاو وكامافينجا وفاييخو للإصابة.

 

 قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس

الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس

الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك، إبراهيم دياز

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