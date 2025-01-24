الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

صحيفة إسبانية تكشف سر تراجع معدل الإصابات فى ريال مدريد

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

 ذكرت صحيفة “ريليفو” الإسبانية سر تراجع معدل الإصابات داخل ريال مدريد، حيث إن الأمور تغيرت تدريجيًا في ديسمبر، حيث شهد الفريق انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات، حيث غاب ميندي فقط لأكثر من أسبوع.

ورغم غياب بعض اللاعبين عن بعض المباريات بسبب الراحة أو التحميل الزائد المؤقت، إلا أن الفريق بدأ يستعيد توازنه، وفي يناير، استمر التحسن، مع غياب كامافينجا فقط بسبب إصابة عضلية في ساقه اليسرى.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن قد ساعد هذا التحسن الأطباء وطاقم اللياقة البدنية في الفريق الملكي على التنفس بسهولة بعد أشهر من التوتر، خاصة في نوفمبر عندما كان الوضع في غرفة تبديل الملابس متأزمًا لدرجة أن هناك تهديدًا بتسريح بعض العاملين.

وكان رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، قد أعرب عن غضبه من تكرار إصابات اللاعبين. ولكن بعد شهرين، تحسن الوضع بشكل ملحوظ.

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