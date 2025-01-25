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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول مع إيبسويتش تاون اليوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي، كييزا.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو.

 

موعد مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون

 تنطلق مباراة ليفربول أمام إيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش 

تذاع مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال ونوتينجهام فورست، ولديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 16 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

 

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه على برينتفورد بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط إيبسويتش تاون على ملعبه أمام مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد.

 

مواجهة مصرية بين صلاح ومرسي

وتشهد المباراة المرتقبة بين ليفربول وإيبسويتش تاون مواجهة خاصة بين النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول، ومواطنه سام مرسي، قائد فريق إبسويتش تاون، مما يضيف طابعًا مصريا وعربيًا مثيرًا للمواجهة.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لتعزيز مساعيه نحو التتويج بلقب البطولة هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، حقق الفوز في 15 منها وتعادل في 5 وخسر في لقاء وحيد، وله مباراة مؤجلة مع جاره إيفرتون.

 

في المقابل، يتطلع إبسويتش لتحقيق مفاجأة بالفوز على ليفربول أو التعادل معه، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن عشر، برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة في الدوري حتى الآن، حقق الفوز في 3 منها وتعادل في 7 وتلقى الخسارة في 12 مباراة.

يذكر أن  نادي ليفربول أعلن عن فوز محمد صلاح هداف الريدز بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر الماضي.

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم، ليواصل هيمنته على الجائزة.

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