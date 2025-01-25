مبيعات الأسلحة الأمريكية تسجل رقما قياسيا بسبب أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي لحكومات أجنبية في عام 2024 ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار، نتيجة سعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.



وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأمريكيين مثل لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب جرومان، التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي.

وقف المساعدات الخارجية الأمريكية

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بوقف كل المساعدات الخارجية الأمريكية تقريبا، مستثنيا تمويل إسرائيل ومصر، وفق مذكّرة داخلية.



وقف مساعدات أوكرانيا

وقال مسؤول في وكالة التنمية الدولية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز إن الضباط المسؤولين عن مشاريع في أوكرانيا تلقوا تعليمات بوقف العمل، بما في ذلك دعم المدارس والخدمات الصحية مثل رعاية الطوارئ للأمهات وتطعيم الأطفال.

وأوضحت المذكرة، التي صاغها مكتب المساعدات الخارجية بالوزارة وأقرها وزير الخارجية ماركو روبيو، أن هناك استثناءات تشمل التمويل العسكري لإسرائيل ومصر، دون الإشارة إلى دول أخرى.



وكان الجمهوري دونالد ترامب قد قال أثناء حملته الرئاسية إن الحلفاء يجب أن ينفقوا أكثر على الدفاع.

ويريد الرئيس الأمريكي ترامب أن ينفق الأعضاء الآخرون في حلف شمال الأطلسي 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة عن الهدف الحالي البالغ 2%، وهو مستوى لم تبلغه حاليًّا أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.