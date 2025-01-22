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وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لاستقدام الخبراء الأجانب لمناظرة المرضى بمستشفيات الوزارة

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الصحة والسكان واحد المراكز الخاصة لاستقدام الخبراء الأجانب لمناظرة المرضى بمستشفيات وزارة الصحة بالمجان.

حضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية.

مجهودات الوزارة لتحسين منظومة الرعاية الصحية

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التعاون يأتي في ضوء مجهودات الوزارة لتحسين منظومة الرعاية الصحية، ودعم المؤسسات العلاجية التي تخدم المجتمع وجهود الدولة المصرية من خلال توفير الرعاية الصحية المميزة للمرضى.

استقدام الخبراء الأجانب لمناظرة الحالات المرضية بمستشفيات وزارة الصحة

وكشف "عبد الغفار" أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في استقدام الخبراء الأجانب لمناظرة الحالات المرضية بمستشفيات وزارة الصحة، بعد الحصول على التراخيص اللازمة للعمل داخل مصر ووفقًا لما ينظمه القانون والقرارات في هذا الشأن.

وقال "عبد الغفار" إن نائب رئيس الوزراء أكد -خلال الاجتماع الذي عقد على هامش توقيع البروتوكول- أهمية البروتوكول في إثراء التعليم الطبي المستمر من خلال الاستفادة والتنسيق من زيارة الخبراء في إجراء البرامج التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تيسير إجراءات استقدام الخبراء وتذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجههم.

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ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه بموجب البروتوكول يقوم الخبراء الأجانب بالعمل لمدة يوم أو يومين داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان أثناء زيارتهم لمصر، وذلك لخدمة وعلاج المرضى طبقًا للوائح والقوانين بوزارة الصحة والسكان المصرية.

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