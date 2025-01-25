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رياضة

محمد صلاح VS سام مرسي، ليفربول في مواجهة نارية أمام إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح وسام مرسي،فيتو
محمد صلاح وسام مرسي،فيتو

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره إبسويتش تاون، على ملعب "أنفيلد" اليوم السبت، في مواجهة مثيرة ومرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإبسويتش تاون 

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي، وتحديدا عبر قناة "beIN Sports 1" بتعليق حسن العيدروس.

مواجهة مصرية بين صلاح ومرسي

وتشهد المباراة المرتقبة بين ليفربول وإيبسويتش تاون مواجهة خاصة بين النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول، ومواطنه سام مرسي، قائد فريق إبسويتش تاون، مما يضيف طابعًا مصريا وعربيًا مثيرًا للمواجهة.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لتعزيز مساعيه نحو التتويج بلقب البطولة هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، حقق الفوز في 15 منها وتعادل في 5 وخسر في لقاء وحيد، وله مباراة مؤجلة مع جاره إيفرتون.

في المقابل، يتطلع إبسويتش لتحقيق مفاجأة بالفوز على ليفربول أو التعادل معه، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن عشر، برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة في الدوري حتى الآن، حقق الفوز في 3 منها وتعادل في 7 وتلقى الخسارة في 12 مباراة.

يذكر أن  نادي ليفربول أعلن عن فوز محمد صلاح هداف الريدز بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر الماضي.

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم، ليواصل هيمنته على الجائزة.

ويستعد الثلاثي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وسام مرسي لاعب إيبسوتش تاون والوافد الجديد لمانشستر سيتي عمر مرموش للظهور في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، حيث يلعب الثلاثي اليوم السبت.

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