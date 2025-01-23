الخميس 23 يناير 2025
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رياضة

أول تعليق من حسام حسن على انضمام عمر مرموش لمانشستر سيتي

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

 حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على تهنئة النجم المصري عمر مرموش، بعد انضمامه رسميا إلى فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب حسام حسن عبر صفحته الشخصية انستجرام:" كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله".

 

الظهور الأول لعمر مرموش 

 وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهز للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى مشاركة مرموش في مباراة تشيلسي في يد المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي 

 وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

 وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

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