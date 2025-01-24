الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام توقع إصابات في قوة إسرائيلية بكمين بمخيم جنين

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال إثر إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم بحارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال 

ومن جانبها، أعلنت كتيبة جنين التابعة لـسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- اليوم الجمعة، عن تفجير عبوة ناسفة في تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، مما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ بضعة أيام، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن عملية عسكرية على جنين في الضفة الغربية.

وتسببت هذه العملية في كارثة إنسانية بجنين، حيث قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي،إن مخيم جنين بات معزولًا بالكامل بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

نائب محافظ جنين يحذر من ليلة صعبة على السكان

وأوضح نائب محافظ جنين، أن نحو 10 آلاف شخص نزحوا من بسبب القصف والاشتباكات العنيفة، لافتًا إلى أن من تبقوا داخله يعانون من أوضاع إنسانية كارثية، فى ظل عجز السلطات المحلية عن إيصال الغذاء والمساعدات نتيجة الحصار المشدد.

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المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال جنين الضفة الغربية سرايا القدس فلسطين حركة الجهاد

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