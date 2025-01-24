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خلي الناس تفرح، محب للزمالك يزين واجهة برج سكني بشعارات القلعة البيضاء بالشرقية (صور)

عائلة تزين واجهة
عائلة تزين واجهة برج سكنى بشعارات القلعة البيضاء،فيتو

طلى أحد مشجعي نادي الزمالك بمحافظة الشرقية، واجهة برج سكنى (تحت الإنشاء) مكون من 11 طابقا يملكه بقرية تابعة لمركز فاقوس بشعارات القلعة البيضاء، تعبيرا منه عن حبه الشديد للفريق الأبيض.

رئيس اتحاد الكرة يزور نادي الزمالك

مالك البرج السكنى:عائلتى عاشقة للزمالك..والبرج مش مخالف

وقال الحاج حسين خضر،58 سنة صاحب البرج السكنى (تحت الإنشاء) في تصريحات خاصة لفيتو، إنه مشجع قديم لنادي الزمالك منذ حوالي 48 سنة تقريبا ويعشق نادي الزمالك منذ الصغر ما دفعه إلى تنفيذ الفكرة وطلاء البرج بشعارالنادي مضيفا: إنه يتابع مباريات الفريق بكل دقة.

وأضاف خضر، الذي يسكن بقرية منية المكرم التابعة لمركز فاقوس: أنا لقيت نفسي زملكاوي وبحب الزمالك من زمان، وكنت عايز أعمل حاجة للنادي وافرح مشجعي الفريق الأبيض وعائلتى الزمالكاوية  فقلت أعمل واجهة البرج السكنى والناس خدت بالها، والشباب بيعدي يصورحسيت اني كده عملت حاجة لفريق الفن والهندسة.

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محب للزمالك يزين واجهة برج سكنى بشعارات القلعة البيضاء بالشرقية:مرخص وخلي الناس تفرح،فيتو

ونفي المواطن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن وجود طوابق مخالفة في البرج السكنى قائلا:"مفيش طوابق مخالفة ولا حاجة.. قدمت طلبا للتصالح في وقت سابق.. وكله تمام.. وخلي كل الزمالكاوية يفرحوا".

نادي الزمالك من أقدم الأندية في تاريخ الكرة المصرية والعربية

يعتبر نادي الزمالك من أقدم الأندية في تاريخ الكرة المصرية والعربية،حيث أن عمره يتجاوز المئة عام حقق خلالهم العديد من البطولات والألقاب الصعبة.

اشتهر بين جميع محبي كرة القدم باللون الأبيض والخطين الحمر، وأصبح الفريق رمزًا لهذا اللون في نفوس عشاقه، ولون قميص مدرسة الفن والهندسة له تاريخ يعبر عن الثقافة المصرية منذ قرنٍ من الزمان.

تأسس نادي الزمالك مع بداية العقد الثاني من القرن العشرين وتحديدًا في 5 يناير 1911، وفي البداية تم إنشاؤه كنادٍ (رياضي وثقافي واجتماعي)، باسم  نادي قصر النيل  وذلك لكون مقر النادي في كازينو النهر الحالي بالجزيرة، وكان أول رئيس له هو جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك.

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محب للزمالك يزين واجهة برج سكنى بشعارات القلعة البيضاء بالشرقية:مرخص وخلي الناس تفرح،فيتو1

من غزة هنا ميت عقبة، سهم الزمالك وتيشيرت شيكابالا بين أنقاض القطاع 

مع بداية عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم المدمرة، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، بدأ الأهالي في البحث عن ما تبقى لهم من ذكريات وسط الجدران المحطمة التي كانت مخازن أحلامهم قبل أن يحولها المحتل الغاشم إلى حطام يحمل ما تبقى من الذكريات.

تيشيرتات الزمالك وسهم القلعة البيضاء في غزة

ووسط البيوت المدمرة ومع بحث سكان غزة عن شواهد على ذكرياتهم المدفونة تحت الأنقاض، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة ولقطات، تدل على عشق أهالي غزة لـ نادي الزمالك المصري، وصلت لحد الاحتفاظ بقصمان لاعبي الزمالك داخل منازلهم، ورسم شعار النادي "سهم الزمالك" على الجدران.

من غزة هنا ميت عقبة، كان التعليق الأبرز على مقطع فيديو يظهر مواطن من غزة يدعى "أبو علاء الترتوري" يستخرج من بين حطام منزله المدمر قمصان لاعبي الزمالك وأمسك في يده “تيشيرت شيكابالا” نجم القلعة البيضاء.

كما وثق عدد من النشطاء أحد المنازل الواقعة شمال قطاع غزة، ظهر عليه "سهم الزمالك" والذي ظل باقيا على الحائط بعد تدميره كليا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

محب للزمالك يزين واجهة برج سكنى بشعارات القلعة البيضاء بالشرقية:مرخص وخلي الناس تفرح،فيتو2
محب للزمالك يزين واجهة برج سكنى بشعارات القلعة البيضاء بالشرقية:مرخص وخلي الناس تفرح،فيتو2

عناصر المقاومة يرتدون تيشيرتات الزمالك 

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، وسط العدوان الدائر على القطاع، احتفى حينها المصريون بشكل عام وجمهور الزمالك بشكل خاص بارتداء عناصر كتائب الشهيد أبو على مصطفى، أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تيشيرت الزمالك، خلال تنفيذ عملية إطلاق صواريخ ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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