الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

رئيس اتحاد الكرة يزور نادي الزمالك

وفد اتحاد الكرة في
وفد اتحاد الكرة في نادي الزمالك، فيتو

اتحاد الكرة، استقبل نادي الزمالك صباح اليوم الأحد، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد درويش ومصطفى أبو زهرة عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

وفد اتحاد الكرة يزور نادي الزمالك

وكان في استقبال وفد مجلس إدارة اتحاد الكرة، الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هشام نصر نائب الرئيس، حسام المندوه أمين الصندوق، أحمد سليمان، حسين السيد، هاني شكري ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على التواصل مع جميع الأندية وتبادل الأفكار والرؤى حول الكرة المصرية.

اتحاد الكرة يعلن برنامج فيفا

وعلى جانب آخر، أعلن  اتحاد الكرة عن النسخة الثانية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بشأن العمل فى مجال وكالة لاعبى كرة القدم وهو برنامج متكامل يستعرض كيفية العمل فى مجال وكالة اللاعبين ومتطلباتها وكذلك الطبيعة القانونية لعقود لاعبي كرة القدم المحترفين ومنح تراخيص وكلاء اللاعبين من الاتحادات الوطنية لكرة القدم وكيفية تقنين وضع اللاعبين وقواعد انتقالهم.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح الفرصة لأكبر عدد من الوجوه الجديدة في مجال وكلاء اللاعبين وتوسيع القاعدة وتمكين الشباب الذي يطمح في العمل بهذا المجال وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم واللوائح المنظمة له.

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اتحاد الكرة هاني ابو ريدة كرة القدم نادي الزمالك حسين لبيب

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