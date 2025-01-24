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أخبار مصر

تعاون مصري قبرصي في نقل الغاز وإسالته وتصديره إلى أوروبا

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال زيارته لقبرص،فيتو
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قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة بزيارة عمل إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، تلبية لدعوة نظيره وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، السيد جورج باباناستاسيو، لاستكمال المباحثات التي جرت بينهما خلال القمة الثلاثية الأخيرة بالقاهرة، وذلك استمرارًا للمباحثات المكثفة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن التعاون المشترك في تنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط.

بحث اللقاء سبل التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من احتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، وبالأخص حقلي "كرونوس" و"أفروديت" وربطهما بالتسهيلات المصرية مما يعجل بوضع الحقلين على الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة،  وشارك في اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمهندس يس محمد أحمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

كما ركز اللقاء على إتمام الأمور الخاصة بالأطر القانونية والتجارية والفنية، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لتنمية حقل كورنوس هذا العام، والسعي لتنمية مناطق أخرى لإنشاء ممر طاقة يربط بين شرق البحر المتوسط وأوروبا عبر مصر، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلدين ودعم الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل استراتيجي. وأكد الوزيران على أهمية تسريع تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة سواء عن طريق استغلال تلك الغازات بالسوق المحلي أو إتاحة إسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية وتصديره للأسواق العالمية، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

 

تعاون مصري قبرصي 

واوضح المهندس كريم بدوي أن التعاون بين مصر وقبرص يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تمتلك مصر بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، والتي يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والاستفادة المثلى من موارد الغاز المكتشفة، واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون لتعزيز الشراكة القائمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما قدم المهندس كريم بدوي دعوة لنظيره القبرصي لحضور معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "EGYPES" شهر فبراير القادم.

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البترول والثروة المعدنية التجارة والصناعة الطاقة والتجارة القابضة للغازات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المشروعات الاستراتيجية جمهورية مصر العربية و شرق البحر المتوسط
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