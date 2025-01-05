الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس شركة أيوك برودكشن زيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو
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استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فرانشيسكو جاسبارى رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إينى الإيطالية فى مصر بحضور محمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة فى مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر، وبدء تنمية حقل نرجس بالبحر المتوسط.

وخلال اللقاء أكد بدوى  الدعم الكامل من القيادة السياسية لأنشطة شركات البترول العالمية فى مصر، وأن قطاع البترول يعمل على تذليل التحديات أمام تأدية الشركات لأعمالها  ،

الأولوية القصوي لزيادة الإنتاج 

وأشار إلى أن الأولوية القصوى خلال الفترة الحالية هى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز بهدف الاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى بالتوازى مع خفض فاتورة الإستيراد.
ومن جانبه أكد رئيس أيوك أن الفترة الحالية تشهد تكثيف الشركة لعمليات البحث السيزمى بتكنولوجيات متطورة فى منطقة امتياز نور بهدف الوصول لمكامن بترولية جديدة تضيف للاحتياطيات الموجودة بالفعل، مشيرًا  إلي الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر، فضلًا عن الاستعدادات لبدء عمليات تنمية حقل نرجس، لافتًا إلى جهود الشركة فى مجال خفض انبعاثات غاز الشعلة والتقاطها والاستفادة منها لدعم الاستدامة البيئية.

وأكد أن الشركة تكثف جهودها حاليًا لزيادة عمليات البحث والاستكشاف والتنمية لزيادة الانتاج والاحتياطيات، كما أشار إلى توسع شركة إينى فى انشاء محطات متكاملة لتموين السيارات بالبنزين والغاز المصغوط.

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