الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر تسدد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية

سداد متاخرات شركات
سداد متاخرات شركات البترول الأجنبية، فيتو

تواصل مصر  جهودها لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وذلك في خطوة تعكس التزام مصر تجاه شركائها الدوليين، قامت الحكومة بسداد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، وفقًا لما أكده مصدر حكومي مطلع لـ"الشرق"، مفضلًا عدم الكشف عن هويته.

وبهذا السداد، ترتفع قيمة المدفوعات التي قامت بها مصر لتسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 4.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي 

وتأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية، خاصة بعد انخفاض الإنتاج إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أقل من الاحتياجات اليومية التي تبلغ 6.2 مليار قدم مكعب. ومع عودتها إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد خمس سنوات من التصدير، تعكف الحكومة على تنفيذ خطط طموحة لرفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز أمن الطاقة في ظل الطلب المتزايد على موارد الطاقة محليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق المحلى الغاز الطبيعي المسال سوق المحلي شركات النفط مليار دولار موارد الطاقة انتاج الغاز الطبيعي

مواد متعلقة

تحرك عاجل من "البترول" بعد كسر وصلة خط نقل البوتجاز بالخانكة واشتعال حريق

شركات البترول تبدأ تنفيذ زيادات مكافأة نهاية الخدمة

أزمة وقود تضرب سوريا

إكسون موبيل تبدأ حفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز بغرب المتوسط

كريم بدوي: توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل الأولوية الأولى للوزارة

البترول تكرم عددا من الوزراء الحاليين والسابقين بالقطاع

مذكرة تفاهم بين البترول وأويل الإماراتية فى مجال الذكاء الاصطناعي

وزير البترول: نحرص على التواصل مع البرلمان وتلبية احتياجات المواطنين

ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

جرائم التلامذة، طالب إعدادي يؤدي الامتحان بدلا من صديقه المسافر بمدرسة في العجوزة

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل

مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد دورته الثامنة

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية

منوعات

المزيد

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

صاحبة الشورى أم هاشم.. معلومات عن السيدة زينب وهذه أشهر ألقابها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالرغبة فى الابتعاد عن المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية