السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

قبل مواجهة بيراميدز، الأهلي أقوى خط دفاع وثالث أقوي هجوم بالدوري، عاشور الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف، الأحمر يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نارية أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل في قمة الجولة العاشرة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودائما  ما تحمل مباراة الأهلي وبيراميدز طابع الأهمية نظرا لحالة التنافسية الكبيرة بين الفريقين خلال السنوات الماضية ومنذ ظهور الفريق السماوي علي الساحة الرياضية المصرية. 

وقبل مواجهة الأهلي وبيراميدز نستعرض لكم خلال السطور القادمة بعض الأرقام عن القلعة الحمراء خلال منافسات الدوري الممتاز حتي الآن. 

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي 

يحل  النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مبارايات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مبارايات وتعادل في4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟

وخاض النادي الأهلي حتى الآن في بطولة الدوري الممتاز 9 مباريات، نجح خلالها هجوم الأحمر في تسجيل 14 هدفا، ليحتل ثالث أقوى هجوم في المسابقة خلف الزمالك وبيراميدز. 

الأهلي الأقوى دفاعيا في الدوري 

ويعد النادي الأهلي أقوى خط دفاع في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، بالشراكة مع فريق زد إف سي، حيث لم تستقبل شباكهما سوى 4 أهداف فقط بعد خوض 9 مباريات من المسابقة. 

هدافو الأهلي في الدوري حتي الان 

1ـ إمام عاشور 4 أهداف 

2ـ حسين الشحات هدفان 

3ـ طاهر محمد هدفان 

4ـ أفشة هدفان 

5ـ وسام أبو علي هدفان 

أكثر من صنع أهدافا للأهلي في الدوري حتي الأن

1ـ إمام عاشور صنع هدفان 

2ـ كريم الدبيس صنع هدفان 

3ـ عمر كمال هدف 

4ـ وسام ابو علي هدف 

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بجميع المسابقات 

والتقى الفريقان في 16 مباراة  سابقة، حيث نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 9 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.

وجاءت نتائج لقاءات الأهلي وبيراميدز كالتالي: 

بيراميدز - الأهلي 2ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
بيراميدز - الأهلي 1ـ2
الأهلي - بيراميدز 0-0
بيراميدز - الأهلي 0-0
الأهلي - بيراميدز 2-2
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي - بيراميدز 2ـ1
بيراميدز - الأهلي 2ـ0
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي- بيراميدز 2ـ1
الأهلي -بيراميدز1ـ0
بيراميدز- الأهلي 3ـ0

الأهلي ـ بيراميدز 3ـ2

بيراميدز ـ الأهلي 0ـ1 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز 

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاهلي وبيراميدز بيراميدز الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

نجم الأهلي يدعم حمزة المثلوثي بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي

قبل لقاء بيراميدز، الأهلي الأقوى دفاعيا في الدوري الممتاز

قبل الإعلان الرسمي، لاعب زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي مع بيراميدز بجميع المسابقات

ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يبدأ من 170 جنيها والبلطي بـ 68

لم تعتمد على شوجر دادي وانحنى أمامها ملوك، منى الشاذلي تدافع عن أم كلثوم بعد تداول صورة مسيئة لها (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الموز المستورد يبدأ من 40 جنيها

رغم انخفاض الصويا والأولين، ارتفاع كبير في سعر زجاجة الزيت بالأسواق

كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

من معرض الكتاب، قضاة يؤكدون دور مصر الريادي في دعم القضاء الليبي وتعزيز التعاون المشترك

هذه المرة لا تخطئوا، اعتقال شاب في أمريكا حرض على اغتيال ترامب

الوزارة حطت علينا، ثورة لمعلمات رياض الأطفال بعد إخطارهم بدورة تدريبية في إجازة نصف العام

منوعات

المزيد

كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

انهيار مفاجي لمبنى سكني في مدينة قونيا وسط تركيا (فيديو)

مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية