قبل مواجهة بيراميدز، الأهلي أقوى خط دفاع وثالث أقوي هجوم بالدوري، عاشور الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف، الأحمر يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نارية أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل في قمة الجولة العاشرة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودائما ما تحمل مباراة الأهلي وبيراميدز طابع الأهمية نظرا لحالة التنافسية الكبيرة بين الفريقين خلال السنوات الماضية ومنذ ظهور الفريق السماوي علي الساحة الرياضية المصرية.

وقبل مواجهة الأهلي وبيراميدز نستعرض لكم خلال السطور القادمة بعض الأرقام عن القلعة الحمراء خلال منافسات الدوري الممتاز حتي الآن.

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

يحل النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مبارايات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مبارايات وتعادل في4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟

وخاض النادي الأهلي حتى الآن في بطولة الدوري الممتاز 9 مباريات، نجح خلالها هجوم الأحمر في تسجيل 14 هدفا، ليحتل ثالث أقوى هجوم في المسابقة خلف الزمالك وبيراميدز.

الأهلي الأقوى دفاعيا في الدوري

ويعد النادي الأهلي أقوى خط دفاع في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، بالشراكة مع فريق زد إف سي، حيث لم تستقبل شباكهما سوى 4 أهداف فقط بعد خوض 9 مباريات من المسابقة.

هدافو الأهلي في الدوري حتي الان

1ـ إمام عاشور 4 أهداف

2ـ حسين الشحات هدفان

3ـ طاهر محمد هدفان

4ـ أفشة هدفان

5ـ وسام أبو علي هدفان

أكثر من صنع أهدافا للأهلي في الدوري حتي الأن

1ـ إمام عاشور صنع هدفان

2ـ كريم الدبيس صنع هدفان

3ـ عمر كمال هدف

4ـ وسام ابو علي هدف

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بجميع المسابقات

والتقى الفريقان في 16 مباراة سابقة، حيث نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 9 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.

وجاءت نتائج لقاءات الأهلي وبيراميدز كالتالي:

بيراميدز - الأهلي 2ـ1

الأهلي - بيراميدز 0ـ1

الأهلي - بيراميدز 0ـ1

بيراميدز - الأهلي 1ـ2

الأهلي - بيراميدز 0-0

بيراميدز - الأهلي 0-0

الأهلي - بيراميدز 2-2

الأهلي - بيراميدز 3ـ0

الأهلي - بيراميدز 2ـ1

بيراميدز - الأهلي 2ـ0

الأهلي - بيراميدز 3ـ0

الأهلي- بيراميدز 2ـ1

الأهلي -بيراميدز1ـ0

بيراميدز- الأهلي 3ـ0

الأهلي ـ بيراميدز 3ـ2

بيراميدز ـ الأهلي 0ـ1

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

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