الجمعة 24 يناير 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

نانسي عجرم
نانسي عجرم

انتشرت في الساعات الماضية، الكثير من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بطلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من زوجها فادي الهاشم.

وكشف مصدر مقرب من نانسي عجرم حقيقة طلاقها، حيث أكد أن هناك خلافا وقع بالفعل بين الفنانة اللبنانية وزوجها، في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الطلاق لم يقع رسميا.

وقال المصدر، إن هناك بعض الأصدقاء المقربين من الثنائي حاولوا التدخل للتهدئة. 

على الجانب الآخر كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أشادت بحفل “جوي أووردز” بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس: “سنة عن سنة عم تأكد جوي أووردز إنها تجربة استثنائية وعالمية بكل المقاييس.. مبروك مرة جديدة للمملكة ولإلنا كفنانين ولكل القائمين على هذا الحفل الناجح والمُبهر. ومبروك سلفا لكل الفائزين”.

جوي أووردز 2025

ويشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة وتواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

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