شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اصطفاف شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمام معبر رفح البري.

محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات التحالف الوطني أمام معبر رفح البري



وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني في تجميع وإعداد المساعدات وتحميلها على شاحنات؛ تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة.



جاء هذا في حضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، الدكتورة آمال أمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.



وكان المحافظ قد استقبل الدكتورة آمال أمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والوفد المرافق لها، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، أثناء وصولها إلي شمال سيناء.

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