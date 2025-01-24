وزيرا الاتصالات والثقافة يُعلنان انطلاق تطبيق "كتاب"

شهد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،انطلاق تطبيق "كتاب" تزامنًا مع انطلاق فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من القيادات الثقافية والتكنولوجية.

تفاصيل تطبيق كتاب

يضم التطبيق حاليا ًاكثر من 2000 كتاب لعدد أكثر من 1000 كاتب ومؤلف فى 20 مجال مثل الأدب والقصص والسير الذاتية والتاريخ وفروع العلوم المختلفة وبعض التصنيفات الأخرى.

وقال د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق تطبيق الكتاب يأتى فى ضوء تحقيق رؤية مشتركة بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة لدمج ومزج الثقافة العريقة والمعارف التي تزخر بها المكتبة المصرية مع التكنولوجيا الحديثة عن طريق إتاحة هذه المعارف لمختلف المثقفين والباحثين والقراء من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.

اشار إلى أن تطبيق كتاب هو مكتبة رقمية متاحة للجميع مجانا يوجد به حاليا أكثر من 2000 كتاب وفرتهم وزارة الثقافة، وبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ شهور في بناء تطبيق يوفر تجربة استخدام سهلة وبسيطة وميسرة وبها كل الخصائص الحديثة في برامج القراءة وتناول المعرفة.

وأوضح د. عمرو طلعت أن فى الإصدار الثاني سيكون هناك الكتاب المسموع لمن يرغب في سماع الكتاب بدلا من قراءته، كما يتم العمل ايضا علي تطبيق مماثل للمكتبة الموسيقية المصرية، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في ترجمة المزيد من الكتب التي تضطلع وزارة الثقافة بترجمتها واتاحتها للباحثين المصريين والعرب وهى كلها خطوات نحو إتاحة المزيد من المعارف والثقافات للمصريين والعرب بشكل عام بالتعاون بين الوزارتين.

وأكد د. عمرو طلعت أن معرض الكتاب يكرس ريادة الثقافة المصرية ويعمق التاريخ والعراقة لكافة فروع المعارف المصرية، ويثبت دوما أن مصر هي المنارة الوضاءة في المعارف والثقافات.

من جانبه، ثمن وزير الثقافة التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أسفر عن توفير البنية التحتية التقنية اللازمة لإنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود الحكومية لتطوير القطاع الثقافي باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وأكد أن الكتاب الإلكتروني سيسهم في تعزيز التفاعل الثقافي بين مصر والعالم، من خلال توفير محتوى رقمي يمكن الوصول إليه عالميًا.



وأكد د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المشروع يأتي في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، موضحًا أن التطبيق يسعى إلى تسهيل الوصول إلى الكتب والمحتوى الثقافي من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية. وأشار إلى أن التطبيق يضم مكتبة رقمية ضخمة تحتوي على مجموعة متنوعة من الكتب في مختلف مجالات المعرفة، من أصدارارات قطاعات النشر بوزارة الثقافة، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من محتوى ثقافي متنوع ومتجدد.

أضاف وزير الثقافة: "إننا نعيش في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا الرقمية ضرورة لا غنى عنها، ونسعى من خلال تطبيق 'كتاب' إلى تقديم منصة تُمكّن المواطنين من الوصول إلى المعرفة بسهولة وفاعلية. التطبيق يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الثقافة الرقمية، وتشجيع القراءة، وبناء جسور جديدة بين الكتاب والقارئ".



يُعد تطبيق "كتاب" مبادرة ثقافية حديثة تهدف إلى توفير محتوى ثقافي ومعرفي واسع عبر منصات رقمية، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الكتب بسهولة في مختلف المجالات.

تعزيز الثقافة الرقمية

يأتي المشروع نتيجة للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية في مصر وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.



ومن خلال إنشاء حساب جديد عبر التطبيق، يمكن للقارئ تصفح الكتب الإلكترونية بطريقة مرنة على أجهزة الهواتف المحمولة، وإنشاء مكتبة مفضلة مع إمكانية تدوين الملاحظات وتجميعها، وتمييز الكلمات، وإضافة العلامات المرجعية، والبحث عن الكلمات فى محرك البحث جوجل أو ويكيبيديا كما يمكن للقارئ قراءة الكتب أون لاين أو تحميل الكتب للقراءة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.



ومن المخطط أن يتضمن الإطلاق القادم للتطبيق خدمات إمكانية تحويل النص إلى كتاب مسموع وإتاحة شراء الكتب.

حضر فعاليات الاطلاق، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.



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