بلومبرج: توقعات بتخفيض الفائدة 2.5% في تركيا للمرة الثانية على التوالي

كشف وكالة بلومبرج، أنه من المرتقب أن يجري البنك المركزي التركي خفضا كبيرا آخر على سعر الفائدة اليوم الخميس، مع مراقبة المسؤولين عن كثب لأي علامات تشير إلى زيادة توقعات التضخم أو وجود فائض في السيولة.

خفض لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة

وتوقع جميع المحللين الذين شملهم استطلاع "بلومبرج" خفض لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 250 نقطة أساس (2.5%) عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مما سيخفض الفائدة إلى 45%.

البنك المركزي التركي، فيتو

خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي

يتمثل التحدي في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي مع ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم، وخاصة لدى الشركات والقطاع العائلي. وقال البنك المركزي إن الطريقة التي يرى بها الناس ارتفاع الأسعار تُشكل خطرًا مستمرًا على عملية تقليل معدل التضخم أو الحد من زيادته.

وفي حين يتوخى المسؤولون الحذر، يواصل المستثمرون توقع خفض أسعار الفائدة في كل اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر عقدها هذا العام.

قال البنك المركزي التركي الشهر الماضي، عندما بدأ خفض لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، إنه سيأخذ في الاعتبار بيانات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية عند اتخاذ قراراته بشأن تكاليف الاقتراض. وأوضح أن القرارات ستكون "بناءً على كل اجتماع بشكل مستقل".

تباطأ التضخم إلى 44.4% في ديسمبر، وتتوقع الأسواق أن ينخفض إلى 27% في نهاية عام 2025.

ويهدف صناع السياسات النقدية أن يصل معدل التضخم إلى 21% في نهاية العام، وسيقدم محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان التوقعات الجديدة (حول التضخم والاقتصاد) في عرض تقديمي ربع سنوي يوم 7 فبراير.

إدارة فائض الليرة التركية

والتحدي الآخر الذي يواجه البنك المركزي هو إدارة فائض السيولة، والذي تضخم إلى مستوى قياسي يتجاوز تريليون ليرة (28 مليار دولار) هذا الشهر، مع تسريع صناع السياسات لوتيرة شراء الدولار.

وقال محللون اقتصاديون في "جولدمان ساكس" إن التكلفة العالية لامتصاص فائض المعروض من الليرة بالمعدلات الحالية قد تدفع البنك المركزي إلى تسريع عملية التيسير النقدي.

في وقت سابق من الأسبوع، قال البنك المركزي التركي إنه لم يعد من الممكن تجديد أو إطلاق ودائع الليرة المحمية من التقلبات في سعر الصرف لفترة ستة أشهر أو سنة.

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