السبت 11 يناير 2025
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محافظات

انهيار منزل قديم فى أسوان دون إصابات

انهيار منزل فى اسوان
انهيار منزل فى اسوان

 وقع حادث انهيار منزل، بداخله أسرة مكونة من ٤ أفراد بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ولم يسفر عنه إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار منزل مكون من ٣ طوابق 

 تلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز كوم أمبو، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق مبنية بالطوب اللبن القديم، بمنطقة نجع المحطة بمدينة كوم أمبو،وتم الدفع بقوات الحماية المدنية.وتم إنقاذ 4 أفراد من أصحاب المنزل دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

 

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​ أسوان كوم أمبو انهيار الأمن النيابة

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