انهيار منزل قديم فى أسوان دون إصابات

وقع حادث انهيار منزل، بداخله أسرة مكونة من ٤ أفراد بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ولم يسفر عنه إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار منزل مكون من ٣ طوابق

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز كوم أمبو، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق مبنية بالطوب اللبن القديم، بمنطقة نجع المحطة بمدينة كوم أمبو،وتم الدفع بقوات الحماية المدنية.وتم إنقاذ 4 أفراد من أصحاب المنزل دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.