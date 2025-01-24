الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لمساعدة أطفال غزة

مجلس الامن،فيتو
مجلس الامن،فيتو

دعا المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لمساعدة أطفال غزة على تضميد جراحهم.

مطالب بمساعدة اطفال غزة في تضميد جراحهم

وخلال اجتماع لمجلس الأمن برئاسة الجزائر، أكد بن جامع أنه "حان الوقت للنهوض وعلينا أن نتحرك فوار لإنقاذ الأرواح ومساعدة الأطفال على تضميد جراحهم".

 كما دعا بن جامع أيضا المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل مستقبل أفضل لأطفال فلسطين.

وشدد بن جامع على ضرورة استفادة أطفال غزة من التعليم والرعاية الصحية"، مؤكدا أن التحديات كبيرة.

وأشار إلى أن "أكثر من 660.000 تلميذ متوقفون حاليا عن الدراسة وأن 88% على الأقل من المرافق المدرسية تحتاج إما إلى إعادة بناء كاملة أو ترميم معتبر.

كما أوضح أن "أكثر من 96% من الأطفال دون سن الثانية من العمر لا يحصلون على حاجاتهم الغذائية بسبب نقص التنوع الغذائي".

أبرز الأمراض التي يعاني منها أطفال غزة

كما أكد أنه حسب التقديرات فإن "60.000 طفل يحتاجون هذه السنة إلى علاج من سوء تغذية حاد، علاوة على ضرورة استفادة مليون طفل من الدعم في مجال الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية"، مضيفا أن هذه التحديات تتفاقم بسبب تضرر وتدمير 84% من المؤسسات الصحية".

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الأمم المتحدة المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع الجزائر غزة

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