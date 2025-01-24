الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لافروف: روسيا منفتحة على حوار مع الإدارة السورية يشمل القواعد العسكرية

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

أكدت وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، أن روسيا منفتحة على الحوار البناء مع السلطات السورية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بعمل قواعدنا العسكرية، وأن تمنح مؤقتا دور مراكز توزيع إنسانية.

روسيا تعلن رغبتها للحوار في كافة جوانب العلاقات مع سوريا

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية: "نحن منفتحون للحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية-السورية، مع الاعتماد على قاعدة التعاون الثنائي القوية التي تم بناؤها على مدى سنوات عديدة".

وأضاف: "هذا يشمل أيضا عمل قواعدنا العسكرية التي يمكن أن تمنح مؤقتا دورا إضافيا كمراكز توزيع إنسانية، نظرا للحاجة الملحة لسكان سوريا إلى المساعدات الخارجية".

مراجعة الاتفاقات حول القواعد الروسية في سوريا

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قال لافروف إن موسكو لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقات حول القواعد الروسية في سوريا، مضيفا أن نشرها هناك جاء وفقا للمعاهدات المبرمة على أساس القانون الدولي.

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن ظروف عمل هذه القواعد قد تصبح موضوع مناقشات مستقبلية مع الإدارة السورية الجديدة.

ومن جانبه أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن دمشق لديها مصالح استراتيجية مع روسيا وهي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبرى، مشددا على أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري ولا تسعى لإثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.

مدير مكتب بشار يكشف كواليس اللقاء الأخير بين بوتين والأسد قبل سقوط النظام

بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الروسية سوريا وزارة الخارجية الروسية موسكو قواعد روسيا العسكري لافروف

مواد متعلقة

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا

مصرف سوريا المركزي يجمد الحسابات المرتبطة بنظام الأسد ومجموعة القاطرجي

أحمد الشرع: لن نسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو تقسيم ‎سوريا

الشيباني ساخرًا من ترامب: شعارنا هو سوريا أولا
ads

الأكثر قراءة

موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية في 2025

حد السحب الاقصي يوميا علي تطبيق انستاباي

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم

هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

نص أمر إحالة "وحش الكون" إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

منوعات

المزيد

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

الملكة رانيا: الأميرة إيمان حامل

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مانشستر سيتي مع تشيلسي.. ليفربول ضد أيندهوفن.. بيراميدز أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟ وما حكم صيامها

كيف وصف الله شدة اشتعال نار جهنم؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية