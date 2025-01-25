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حوادث

حبس 11 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في أسيوط

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 11 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 11 كيلو مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم في محيط محافظة أسيوط.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ؛لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة أسيوط عن ضبط 10  قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – قرابة 4 كيلو جرام لمخدر الشابو – أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين) بحوزة (11 متهما "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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