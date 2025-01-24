ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بفارق هدف واحد عن هالاند مهاجم السيتي قبل الجولة الـ 23.



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 23

محمد صلاح ليفربول 18 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 17 هدفًا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 15 هدفًا

كريس وود نوتينغهام فورست 14 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفًا

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

جاستن كلويفرت بورنموث 10 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

ويستعد الثلاثي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وسام مرسي لاعب إيبسوتش تاون والوافد الجديد لمانشستر سيتي عمر مرموش للظهور في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، حيث يلعب الثلاثي غدًا السبت.

صلاح ضد سام مرسي

ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا سيواجه سام مرسي الذي يحمل شارة قيادة إبسويتش تاون في هذه المباراة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل إبسويتش تاون المركز الـ18 المؤدي للهبوط، وذلك برصيد 16 نقطة.

مرموش يستعد للظهور الأول

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مباراة قد تشهد أول ظهور لعمر مرموش بقميص مانشستر سيتي بعد انتقاله إليه من آينتراخت فرانكفورت.

وينتظر أن يصبح مرموش أول لاعب مصري يشارك مع مانشستر سيتي وكذلك يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المرتبة الخامسة في الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي.

مواعيد الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي

السبت 25 يناير

برايتون ضد إيفرتون - 5 مساءً

ليفربول ضد إبسويتش تاون - 5 مساءً

ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد أرسنال - 5 مساءً

بورنموث ضد نوتينجهام فورست - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

الأحد 26 يناير

توتنهام ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 4 مساءً

أستون فيلا ضد وست هام - 6:30 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 23.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 23

1- ليفربول 50 نقطة

2- آرسنال 44 نقطة

3- نوتينغهام فورست 44 نقطة

4- تشيلسي 40 نقطة

5- مانشستر سيتي 38 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة

7- بورنموث 37 نقطة

8- أستون فيلا 36 نقطة

9- برايتون 34 نقطة

10- فولهام 33 نقطة

11- برينتفورد 28 نقطة

12- كريستال بالاس 27 نقطة

13- مانشستر يونايتد 26 نقطة

14- وست هام يونايتد 26 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

16- إيفرتون 20 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.