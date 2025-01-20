هالاند يهدد صدارة صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة 22

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، اقترب هالاند مهاجم مانشستر سيتي من صدارة محمد صلاح لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 22 من البريميرليج.

وأحرز هالاند هدفا في فوز السيتي الكبير علي إبسويتش تاون 6-0 فيما غاب محمد صلاح عن التهديف في مباريات الجولة الـ 22.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي



1- محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفًا.

2- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 17 هدفًا.

3- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 15 هدفًا.

4- كريس وود، نوتينجهام فورست، 14 هدفًا.

5- كول بالمر، تشيلسي، 14 هدفًا.

6- بريان مبويمو، برينتفورد، 13 هدفًا.

7- يوان ويسا، برينتفورد، 11 هدفًا.

8- ماثيوس كونيا، ولفرهامبتون، 10 أهداف.

9- جاستن كلويفرت، بورنموث 10 أهداف.

10- نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل ختام الجولة الـ 22 بمواجهة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

1 ليفربول 50 نقطة

2 آرسنال 44 نقطة

3 نوتينجهام فورست 44 نقطة

4 مانشستر سيتي 38 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 38 نقطة

6 تشيلسي 37 نقطة

7 بورنموث 37 نقطة

8 أستون فيلا 36 نقطة

9 برايتون 34 نقطة

10 فولهام 33 نقطة

11 برينتفورد 28 نقطة

12 كريستال بالاس 27 نقطة

13 مانشستر يونايتد 26 نقطة

14 وست هام يونايتد 26 نقطة

15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة

16 إيفرتون 20 نقطة

17 وولفرهامبتون 16 نقطة

18 إبسويتش تاون 16 نقطة

19 ليستر سيتي 14 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط



نتائج مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد 1-4 بورنموث (انتهت)

وست هام 0-2 كريستال بالاس (انتهت)

برينتفورد 0-2 ليفربول (انتهت)

ليستر سيتي 0-2 فولهام (انتهت)

أرسنال 2-2 أستون فيلا (انتهت)

نوتيتجهام فورست 3-2 ساوثهامبتون (انتهت)

إيفرتون 3-2 توتنهام (انتهت)

مانشستر يونايتد 1-3 برايتون (انتهت)

إيبسويتش تاون 0-6 مانشستر سيتي (انتهت)

الإثنين 20 يناير

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

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