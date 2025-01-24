خطة تطوير مستشفيات "قصر العيني"، أبرز أنشطة رئيس الوزراء في الأسبوع

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 18 إلى 24 يناير، بعدد من الأنشطة التي شملت مشاركة في فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي دافوس ٢٠٢٥ نيابة عن رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بتعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون في مختلف المجالات.

كما عقد عددًا من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة خطة تطوير المنشآت الصحية الحيوية، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع الاستراتيجي، كما شهد نشاط رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع اهتمامًا بالغًا بتعزيز التواصل والتعاون الأكاديمي مع المؤسسات الدولية، في ضوء التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والمعرفة.



وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل عقد لقاء مع سفير دولة الكويت بالقاهرة لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية، حيث جدد تأكيده على حرص مصر على تشجيع المزيد من الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات، استغلالًا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة.



كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض خطة تطوير مستشفيات "قصر العيني"، ومقترح توفير أرض جديدة لاستيعاب زيادة الأعداد بجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير مستشفيات "قصر العيني" الجاري تنفيذه حاليًا يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة لما يزيد على مليوني مواطن سنويًا، كما أبدى سيادته موافقة مبدئية على مقترح تخصيص أرض جديدة لتوسعات "جامعة حلوان"، بما يسهم في استيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة.



وخلال الأسبوع الجاري، شهد الدكتورمصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس حرم رائد لجامعة إكستر البريطانية في مصر، وهو الأول من نوعه في القارة الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية طموحة للدولة لتعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات المرموقة عالميًا وتوسيع فرص الحصول على تعليم رفيع المستوى للطلاب.

وإلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع عدد من ممثلي دور النشر الدولية للتعاون مع بنك المعرفة المصري، وقد أكد سيادته حرص مصر على تبادل تجربة بنك المعرفة مع مختلف الدول العربية، معربًا عن فخره بهذه التجربة.



وأوضح التقرير أن بنك المعرفة يحتوي على أكثر من 7 آلاف دورية مشتركة، وأكثر من 250 ألف كتاب إلكتروني، بالإضافة إلى عدد من أطروحات الماجستير والدكتوراه يتجاوز مليون و400 ألف.



هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عدد من عقود تدويل بنك المعرفة المصري مع عدد من الناشرين الدوليين، حيث تتيح العقود لبنك المعرفة تقديم خدمات الناشرين لجهات وهيئات وجامعات خارج مصر، كما تم الإعلان عن إطلاق مؤشر المعرفة المصري كأداة تحليلية رائدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثي في مصر بشكل شامل ودقيق.



ووفقًا للتقرير، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لاستعراض مقترحات تكليف كيان مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية والاستغلال الأمثل لها بعد إعادة إحيائها، وقد كلف بدراسة هذا المقترح من جانب الجهات المعنية، عبر مجموعة عمل برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطرح مقترحات آليات تنفيذه، بما يحقق الأهداف المرجوة.



وأبرز التقرير مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، لحضور عدد من الفعاليات المهمة وعقد اجتماعات ولقاءات ثنائية على هامش المشاركة، مع عدد من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين، فضلًا عن لقاء سيادته عدد من رؤساء وممثلي الشركات العالمية.



وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، عقد رئيس مجلس الوزراء عدة لقاءات واجتماعات، أبرزها، لقاء نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة "كوكاكولا"، فضلًا عن اجتماع مع عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارتي التكنولوجيا والاستراتيجيات بشركة "سيمنز" الألمانية، بالإضافة إلى عقد لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور".



كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا خلال مشاركته في منتدى دافوس، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.



هذا وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، في ثاني أيام المشاركة في منتدى دافوس، عقد اجتماعات ولقاءات متواصلة، أبرزها، استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بجانب عقد لقاء مع رئيس الوزراء السويدي.



كما عقد لقاءً مع رئيس الشئون العالمية بمؤسسة "جولدمان ساكس"، وكذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريستون" العالمية، فضلًا عن عقد اجتماع مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، وكذلك لقاء سيادته مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



يأتي هذا فيما شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر، وتعيين الوزارة كرئيس مشارك له.



أما على صعيد أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى دافوس، فقد عقد لقاءً مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، ولقاء مع رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، إلى جانب لقاء مع مستشار جمهورية النمسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.