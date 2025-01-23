تفاصيل مشاركة "معلومات الوزراء" في الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 

يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، في فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تأتي مُشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في هذا المعرض، تحت عنوان: "علامات مضيئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في عامه الأربعين.. 40 عامًا من الإنجازات"، وذلك في ضوء اهتمام المركز بنشر المعرفة بشتى الوسائل الداعمة للتثقيف والتنمية، والتي ترسي مبادئ الإتاحة والشفافية، وأيضا انطلاقًا من حرصه الدائم على أهمية التواصل المجتمعي مع كافة أطياف المجتمع.

ويقدم المركز من خلال جناحه رقم (B8) بقاعة العرض الرئيسة بالمعرض مجموعة متنوعة من الإصدارات للتعرف على أنشطته البحثية والمعلوماتية، والتي تتنوع بين إصدارات دورية وغير دورية، وصلت إلى حوالي 1700 إصدار بحثي من خلال أكثر من 20 إصدارة دورية، تتضمن أكثر من 500 مقال رأي بمشاركة أكثر من 400 مفكر وخبير، وذلك خلال عام 2024.

كما تشمل الإصدارات المعروضة؛ التقارير الدورية، والدراسات العلمية والأبحاث التي تتناول بالرصد والتحليل أحدث التوجهات المحلية والعالمية، وتستشرف أيضًا مستقبل مصر والعالم، من خلال إصدارات آفاق اقتصادية، والتي تتناول الآراء الاقتصادية المختلفـة لأبرز الخبـراء والمحلليـن، سـواء مـن داخـل مصـر أو مـن خارجهـا، كما تقدم رؤى اقتصاديـة متكاملـة لأهـم الموضوعـات الاقتصادية علـى السـاحة، وتستعرض أبرز المؤشـرات المحليـة والدوليـة.

علاوة على ذلك، يتضمن جناح المركز مجموعة إصدارات من سلسلة آفاق استراتيجية والتي يشارك في إعدادها نخبة من المفكرين والباحثين، وتقدم رؤى وتحليلات بشأن أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، سواء كانت ذات صلة مباشرة أم غير مباشرة بالشأن المصري، بما يُسهم في إثراء النقاش الفكري حول مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات المشاركة على الساحة.

كما يتضمن جناح المركز بمعرض الكتاب؛ الإصدارات الخاصة بسلسلة آفاق اجتماعية، وآفاق الطاقة، وآفاق المناخ، وآفاق صناعية، وآفاق إدارية، بالإضافة إلى نشرة قضايا وآراء والتي تصدر شهريًّا، والتي تتضمن مستخلصات لآراء ومناقشات الخبراء والمفكرين والعلماء والكُتاب - فضلًا عن القارئ العادي - التي تُنشر في بعض الصحف المصرية وما تشمله من مقترحات وحلول وتوصيات تتعلق بقضايا المجتمع الراهنة.

وتتناول الإصدارات المعروضة الاتجاهات المستقبلية والتطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على مختلف القطاعات من خلال النشرة الشهرية للمركز، والتي تأتي تحت عنوان: "المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي"، وأيضا إصدارات سلسلة آفاق مستقبلية، والتي تهدف إلى استشراف الاتجاهات الرئيسة المتوقعة في العديد من المجالات، وتُلقي الضوء على عدد من التوقُّعات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية كافة، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

كما يعرض الجناح مجموعة من الإصدارات باللغة الإنجليزية، وأيضًا الإصدارات الخاصة بالمجلة الدولية للسياسات العامة في مصر والتي تصدر عن مركز المعلومات وتختص بنشر البحـوث والدراسـات المُتعلقة بمختلف مجالات السياسات العامة، ورصد آخر التطورات في ذلك الشأن، ويُسهم فيها باحثون وكتَّاب محليون ودوليون لهم خبرة ودراية موضوعية.

إلى جانب ذلك، يعرض جناح المركز مجموعة من إصدارات منتدى السياسات العامة التابع للمركز، حيث تم إطلاق أكثر من ٦٠ ورقة سياسات محكمة صادرة عن منتدي السياسات العامة بمشاركة من الشباب المصري من خلال العديد من الفعاليات التي تم إطلاقها، إلى جانب عدد من المجلات الشبابية المتخصصة تتضمن أكثر من ١٨٠ مقالًا في عدد من الموضوعات المتنوعة التي تهم متخذ القرار، إلى جانب بعض الأوراق والدراسات الرصينة في مجال ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة، وبعض الأوراق الخلفية التي تتناول "عمالة المنصات في إطار اقتصاد العمل الحر"، كما تم إطلاق العدد الأول من مجلة Youth Pulse، إلى جانب العدد الثاني من مجلة "برة الصندوق".

ويشتمل المعرض على مجموعة من إصدارات المركز الصادرة في يناير 2025، ومنها كتاب "وصف مصر بالمعلومات 2025"، وبهدف الى تقديم توصيف معلوماتي لأهم مؤشرات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية؛ لتكون مرجعًا يُستند إليه في التخطيط ورسم السياسات، حيث يضم الكتاب سلاسل زمنية للعديد من المؤشرات على المستوى القومي ومستوى المحافظات، والتي تتسق مع التعريفات الدولية لأغراض المُقارنة.

كما يعرض المركز بعض إصداراته الإلكترونية، مثل: موقع المركز الإلكتروني، وفيديو حول حصاد عمل المركز في 2024، وفيديو حول الجوائز التي حصل عليها المركز خلال الفترة الماضية، وفيديو حول جهود منصة "حوار" التي أطلقها المركز كقناة اتصال دائمة بين الحكومة والمواطنين، بالإضافة إلى فيلم بانورامي لمقر المركز بالعاصمة الإدارية، بجانب تقديم عرض حول خدمات المركز التسويقية وحلولها الذكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.