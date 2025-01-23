الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان اليوم، تقدم "فيتو" خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، ومن بينها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لما يتمتع به من أهمية كبيرة، وفوائد للصحة.


أسعار الشوفان اليوم 

وتنشر فيتو أسعار الشوفان  اليوم الخميس 23-1-2025، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية كالآتي.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.

أسعار الشوفان 

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 73 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

سعر الشوفان، فيتو
سعر الشوفان، فيتو

سعر الشوفان 

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاته 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

فوائد الشوفان للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية أن فوائد الشوفان للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

غني بالألياف

يعد الشوفان غنيًّا بالألياف، ما يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الشعور بالجوع.

مصدر طاقة ممتاز

يزود الشوفان الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، كونه غنيًّا بالكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء.

فوائد الشوفان للجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ينظم مستوى السكر في الدم

يساعد الشوفان على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

فوائد الشوفان للقلب

يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 22- 01- 2025 في الأسواق

فوائد الشوفان لجهاز المناعة

يعد الشوفان مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتحارب الجذور الحرة.

فوائد الشوفان لانقاص الوزن

يمكن أن يساعد الشوفان على إنقاص الوزن، كونه غنيًًّا بالألياف التي تعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشوفان فوائد الشوفان للصحة سعر الشوفان أسعار الشوفان رقائق شوفان الضحى سانتي شوفان أسعار الشوفان اليوم

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 22- 01- 2025 في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

للعاملين في الأزهر، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة المرشحين للحج لعام 2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية