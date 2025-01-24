افتتاح 4 مساجد جديدة بكفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد داود الفقي بقرية الفقهاء بمركز بسيدي سالم، ومسجد خضر الجداوي بقرية النمر الشرقية بمركز سيدي سالم، ومسجد الرحمة بقرية العباسية بمركز الرياض، ومسجد الجزار الشرقي بعزبة الجزار بمركز بيلا، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ عبدالوهاب صالح، مدير إدارة بيلا، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد هذه المساجد.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وقد كان خطيبًا للجمعة اليوم بمسجد الرحمة بالرياض الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، حول موضوع نعمة الأمن واستلهام الدروس من الإسراء والمعراج، وذكر أن الهدف من هذه الخطبة هو توعية الجمهور بأهمية الأمن في حياة الناس، واستلهام الدروس من الإسراء والمعراج.

أوقاف كفر الشيخ: كافة المساجد التزمت بخطبة الجمعة

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.