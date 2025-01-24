الجمعة 24 يناير 2025
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محافظات

افتتاح مسجد «الجزار الشرقي» ببيلا في كفر الشيخ

مسجد الجزار الشرقي
مسجد الجزار الشرقي

أناب اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد الجزار الشرقي، التابع لمجلس قروي أبو بدوي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

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وقد جاء ذلك بحضور محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشؤون القري، والشيخ عبد الوهاب صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، وبعض مفتشي إدارة الأوقاف والقيادات التنفيذية وأهالي القرية.

ـ رئيسة مركز بيلا: المسجد مقام علي مساحة 500 متر بتكلفة 750 ألف جنيه

وقد وجهت الدكتورة آمال بركات، رئيس مدينة بيلا، الشكر لكل من ساهم في إنشاء المسجد من المشاركة المجتمعية من أهالي القرية، مؤكدة أن مساحة المسجد 500 متر، بتكلفة 750 ألف جنيه، مثنية على وزارة الأوقاف لحرصها على افتتاح المساجد والعناية بها.

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مسجد الجزار الشرقي مركز بيلا كفر الشيخ الأوقاف
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