عروض الخيال والظل والفلكلور تجذب جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

شهد مسرح بلازا 1، أجواء مميزة مع عرضين فنيين استقطبا جمهورا كبيرا من مختلف الأعمار، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

البداية كانت مع عرض "الخيال والظل"، الذي قدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجذب اهتماما واسعا خاصة من الأطفال وأسرهم.

العرض الذي قدمه الفنانون صابر شيكو، مصطفى الصباغ، وعلي أبو زيد، تضمن فقرات ترفيهية متنوعة أبرزها؛ فقرة الأراجوز التراثية.

وفي هذا السياق، قال الفنان مصطفى الصباغ، أحد أعضاء فرقة "الخيال والظل"، إن العرض يهدف إلى تقديم رسالة تربوية بطابع فكاهي من خلال قصة تسلط الضوء على أهمية العمل ونقد الكسل.

وأضاف أن الأراجوز المصري، كعنصر تراثي أصيل، تم تسجيله في قوائم الصون العاجل لدى منظمة اليونسكو، مما يعكس أهميته الثقافية والفنية.

وعلى نفس المسرح، قدمت فرقة "بنات وبس" التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل عرضا استعراضيا مبهرا استمد طابعه من التراث الشعبي.

وتنوعت فقرات العرض بين استعراضات راقصة وأغانٍ شعبية ووطنية تنتمي إلى مختلف الثقافات المصرية والعربية.

شملت الأغاني التي قدمتها الفرقة مجموعة من الأعمال الفلكلورية والوطنية المميزة، مثل: "مهما كان انتي مصر"، "انتباه"، "على عهدي على ديني"، "اتفرج على الحلاوة"، و"شخبط شخابيط".

كما تضمنت الفقرات أغانيَ نوبية وفلسطينية وفلاحية، ما أضاف طابعًا متنوعًا يعكس ثراء التراث الثقافي.

وحظي العرضان بتفاعل جماهيري كبير من الحضور الذين أبدوا إعجابهم بالفقرات المقدمة، حيث امتلأت الأجواء بالتصفيق والهتافات تعبيرا عن استمتاعهم بالفعاليات الفنية التي قدمت جرعة من الترفيه والثقافة بأسلوب ممتع وهادف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.