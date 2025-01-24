رفع 105 أطنان مخلفات صلبة في الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المدينة شمال الأقصر أعمال حملة نظافة مكبرة على مستوى قرى المدينة وذلك بإشراف نائب رئيس المركز ومدير إدارة المتابعة الميدانية ورؤساء القري ومشرفي النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها.

حملات النظافة بالأقصر



وأسفرت أعمال الحملة عن رفع ما يزيد على 105 أطنان تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة بالشوارع الرئيسية والفرعية بداية من مدينة الزينية مرورًا بقرية الزينية بحري وقرية الصعايدة حتى نهاية حدود قرية العشي، كما تم تنفيذ أعمال قص وتهذيب للأشجار بقرية الصعايدة بداية من نجع غزالي حتي منطقة وسط القرية، وبقرية العشي بداية من نجع الناصرية حتي منطقة وسط القرية وذلك لسهولة الرؤية الليلية وكذلك تم رفع كفاءة الإنارة بالطرق الرئيسية والفرعية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة بالمراكز والمدن والتواصل الدائم بالمواطنين والوقوف على تلبية طلباتهم وسرعة الاستجابة والسعي لتحقيقها فيما لا يخالف القانون.



وفي سياق متصل، تابع رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة التموين بالزينية سير عمل سوق اليوم الواحد بقرية العشي والذي أقيم يوم الأربعاء، وتم التواصل مع المواطنين من خلال جولته في السوق وأعرب جميع المواطنين عن مدى رضاهم عن الأسعار وتوفير جميع مستلزماتهم من السلع الغذائية وغيرها مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، وأيضًا تمت متابعة أعمال الصرف الصحي بقرية الصعايدة حيث يجرى العمل على قدم وساق استعدادا لافتتاح محطة رفع الصرف الصحي الصعايدة.



كما تابع " أبو عيش" أعمال أصلاح العطل بماسورة مياه مدرسة الحرية بالعشي وعلى الفور من خلال التواصل مع رئيس القرية والتنسيق مع الجهات المعنية، وتم الإصلاح بشكل كامل.

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