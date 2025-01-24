صحة الأقصر تعلن إعادة تشغيل عيادة الأسنان بمستشفى القرنة المركزي

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر بالمرور على مستشفى القرنة المركزي لمتابعة أعمال إعادة تجهيز وتأهيل وتشغيل عيادة الأسنان بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور علي نوبي مدير إدارة الأسنان، والدكتور عماد فيكتور نائب مدير إدارة الأسنان.

مستشفى القرنة المركزي في الأقصر

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن العيادة تقدم عدة خدمات مميزة في مجال طب الأسنان للمترددين، مؤكدًا على توافر احتياجات العيادة من الأجهزة والمعدات الطبية بما يسهم في الرفع من كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، وتعد تلك العيادة إضافة جديدة لتقديم خدمات طب الأسنان المختلفة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات المواطنين.



وفى نفس السياق تفقد وكيل صحة الأقصر قسم العناية المركزة بالمستشفى للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة انتظام سير العمل لضمان تقديم الخدمة المميزة للمرضي من أهالى مركز ومدينة القرنة.

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