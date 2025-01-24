الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الأقصر تعلن إعادة تشغيل عيادة الأسنان بمستشفى القرنة المركزي

أثناء الجولة
أثناء الجولة

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر بالمرور على مستشفى القرنة المركزي لمتابعة أعمال إعادة تجهيز وتأهيل وتشغيل عيادة الأسنان بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور علي نوبي مدير إدارة الأسنان، والدكتور عماد فيكتور نائب مدير إدارة الأسنان. 

مستشفى القرنة المركزي في الأقصر 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن العيادة تقدم عدة خدمات مميزة في مجال طب الأسنان للمترددين، مؤكدًا على توافر احتياجات العيادة من الأجهزة والمعدات الطبية بما يسهم في الرفع من كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، وتعد تلك العيادة إضافة جديدة لتقديم خدمات طب الأسنان المختلفة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات المواطنين.


وفى نفس السياق تفقد وكيل صحة الأقصر قسم العناية المركزة بالمستشفى للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة انتظام سير العمل لضمان تقديم الخدمة المميزة للمرضي من أهالى مركز ومدينة القرنة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر صحة الاقصر مديرية الصحه مستشفى القرنة المركزي مستشفى القرنة بالأقصر عيادة الاسنان

مواد متعلقة

قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة الأقصر

تحليل عينة من أمعاء الجاني، تطورات جديدة في قضية جريمة الأقصر (فيديو)

شرب دمه، عرض مرتكب جريمة الأقصر على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

تعرف على راتب مصطفى العش المنتظر مع الأهلي

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات

منوعات

المزيد

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بقيادة صلاح ومرموش.. أخطر 3 مهاجمين في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية