الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المخرج مجدي أحمد علي: “ضحك ولعب وجد وحب” شاهد على ما فعلته في السيناريو

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن هناك اختلافا كبيرا بين المعالجة الدرامية والسينمائية، والكثير لا يعلم هذا الأمر، وهو ما نجح فيه الكاتب محمد رفيع في كتابه "السيناريو.. دليل احتراف الدراما".


 

وأضاف المخرج الكبير، أثناء مناقشة كتاب "السيناريو.. دليل احتراف الدراما" للكتاب محمد رفیع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب "الفرق بين النص الأدبي وكاتب السيناريو كبير، والمخرج هو صاحب الرؤية الحقيقة في هذا الأمر، وهو ما فعلته في سيناريو فيلم “ضحك ولعب وجد وحب”، والمخرج الذي لا يفهم في السيناريو عنده مشكلة، لذلك أنا عندي الحرية الكاملة في اختيار الشخصيات وإلغاء بعض الأدوار في أي عمل؛ لأن المخرج يعتبر مفسرا للسيناريو، وليس منفذا".


 

وتابع  مجدي أحمد علي: "السيناريو هم كبير، يجب دراسته جيدًا للخروج بأفضل رؤية".

 

على الجانب الآخر، يتناول كتاب "السيناريو.. دليل احتراف الداما"،  الكثير من الموضوعات كنشأة الدراما، والفارق بين المعالجة الدرامية والمعالجة السينمائية، وكيف نسجل الفكرة، وكيف نرسم الشخصية، ونظريات البناء الدرامي، والتيمات الدرامية العالمية، ومدارس كتابة السيناريو، وتطبيقات عربية وأجنبية، وغيرها الكثير ليكون مرجعًا لعشاق الدراما، وقد يستتبع بسلسلة متخصصة في كل موضوع على حدة، فالسيناريو ومدارسه تتطور يومًا عن يوم.

 الكاتب "محمد رفيع"، قاص وروائي وسيناريست، وصلت مجموعته القصصية "في مديح الكائنات"، الصادرة عن دار النسيم للنشر، إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية بالكويت 2023.

كما حصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل مجموعة قصصية فرع الشباب، في دورتها لعام 2012، عن مجموعته القصصية "أبهة الماء".

وكُرّم محمد رفيع في مؤتمر "تشيكوف" في روسيا عام 2019، كما رشحت مجموعته القصصية "عسل النون" في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية بالكويت للعام 2016.

صدر للقاص "محمد رفيع" العديد من الأعمال الإبداعية، منها  "أنا ذئب كان"، رواية عن دار بتانة. "ساحل الغواية" رواية صدرت عام 2016، بالإضافة إلى مجموعاته القصصية: "بوح الأرصفة" 2003، "ابن بحر" 2005، "أبهة الماء" 2009، "عسل النون" 2015، "تعرف تعشق كمنجة" وغيرها.

معرض الكتاب 2025

 تقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.


مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، ويمكن الحصول على تذكرة المعرض  عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب المعرض  بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولي للكتاب السينمائي القاهرة الدولي القاهرة الدولي للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المخرج مجدي احمد علي بمعرض القاهرة الدولي

مواد متعلقة

معرض الكتاب 2025، تعرف على قائمة الأعلى مبيعا في جناح هيئة الكتاب

الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب يشارك في افتتاح معرض الكتاب بدورته الـ56
ads

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك

موقف بيراميدز من عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل

بيان عاجل من حركة حماس بشأن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية