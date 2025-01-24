القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

وجاءت الزيارة استمرارًا للدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة فى دعم مؤسسات المجتمع المدنى لما تقدمه من خدمات لأبناء الشعب المصرى العظيم وتفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات.

وقام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بزيارة عدد من المرضى الخاضعين للعلاج داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى وتوزيع الهدايا العينية وتقديم الدعم المعنوى لهم وإلتقاط الصور التذكارية معهم.

الترابط بين القوات المسلحة وأبناء الوطن

وأعرب عدد من المرضى عن امتنانهم لتلك الزيارة التى تعكس حالة الترابط بين القوات المسلحة وأبناء الوطن، فيما أعرب مسئولى المستشفى عن تقديرهم للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة وما يترتب على تلك الزيارات من أثر إيجابى ورفع الروح المعنوية للحالات التى تتلقى الخدمة العلاجية بالمستشفى.

وفى ختام الزيارة وجه الطلبة الشكر والتقدير للقائمين على تقديم الخدمة الطبية المتميزة بالمستشفى، كما أعربوا عن سعادتهم لمشاركتهم فى رسم البسمة على وجوه المرضى .

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