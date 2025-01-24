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أخبار مصر

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيدها الـ 73

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، والذى يوافق يوم 25/01/2025 جاء فيها:

السيد اللواء محمود توفيق 
         وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة تلك الذكرى التى جسدت الدور البطولى الذى قدمه أبطال الشرطة البواسل حين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لرجال الشرطة المصرية.
 

 

رجال الشرطة وحماية الجبهة الداخلية

 وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإننى ورجال القوات المسلحة نعرب لكم عن خالص الاعتزاز والتقدير للدور الوطنى العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وفقكم الله ورعاكم وحفظكم للوطن رجالًا أمناء على أمنه وسلامته., وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.

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الإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
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