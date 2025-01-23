الصحة تحذر من 3 أمراض تحدث بسبب الجلوس أمام الشاشات لفترات طويلة

حذرت وزارة الصحة من الجلوس أمام الشاشات لفترات طويلة، مشيرة إلى أن الجلوس أمام الشاشات يؤدي إلى العديد من الأمراض.

أمراض يسببها النظر للشاشات

وقالت وزارة الصحة إن الجلوس بدون حركة لفترة طويلة يزيد من الإصابة بأمراض متعددة منها:

١- أمراض القلب

٢- السرطان

٣-مرض السكر.

و نصحت بتقليل الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر والموبايل بدون حركة وممارسة النشاط البدني باستمرار.

والجلوس أمام الشاشات سواء شاشة جهاز الكمبيوتر للعمل، وشاشة الهاتف، وأيضا شاشة التليفزيون لساعات طويلة يمثل خطورة علي العين نتيجة إرهاق العين المستمر مما يعرضها للإصابة بالجفاف، وتسبب الصداع والإرهاق المستمر للإنسان.

وقال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر،أستاذ طب وجراحة العيون بهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة إن العين عبارة عن عضلات خارجية وداخلية وتتحرك بهذه العضلات يمينا ويسارا وأعلى وأسفل.

حركة الحدقة في العين

وأضاف لــ"فيتو " أن العضلات الداخلية للعين مسئولة عن حركة الحدقة في العين ومسئولة عن ضيقها ووسعها وأيضا مسئولة عن تكيف عدسة العين لكي تستطيع الرؤية بوضوح.

وأشار إلى أن حركة العين المستمرة أمام الشاشات تسبب تعب العين وإرهاقها ويشعر الإنسان بأن عينه مرهقة كما يزيد إحساس وجود دموع في العين والرمال في العين وثقل في الجفون.

أعراض إرهاق العين

وتابع حديثه بأن الإنسان يتعرض لعدة أعراض منها الصداع والزغللة في العين كما يرى المعلومات والأرقام على الشاشة متداخلة في بعضها ويحدث ذلك نتيجة الإرهاق في عضلات العين والجلوس أمام الشاشات بإستمرار.

وأشار إلى أنه قديما الشاشات كانت تخرج منها أشعة وموجات كهرومغناطيسية، تؤثر على العين وترهقها، مؤكدا أنه مع تقدم العلم أصبحت الشاشات الحديثه تعمل على فلترة الأشعة لمنع وصولها للعين، موضحا أن إرهاق العين بسبب الشاشات يعرض العين للجفاف.

وأوضح أن العين يجب أن ترمش باستمرار من 16 الى 20 مرة في الدقيقة ومع الجلوس أمام الشاشة

نسبة الرمش مما تقل الدموع في العين وتكون غير كافية لعين جفاف.

نصائح مهمة لحماية العين عند الجلوس أمام الشاشة

ووجه نصائح مهمة يجب اتباعها عند الجلوس أمام الشاشة باستمرار منها:

1-العمل من 15 إلى 25 دقيقة فقط أمام الشاشة جهاز الكمبيوتر ثم الراحة لمدة 5 دقائق

2-لا يجب قراءة كتاب أو أمساك الهاتف فترة الراحة

3-يجب غلق العين 5 دقائق لإراحة عضلات العين الداخلية والخارجية

4-في حالة عدم إغماض العين لا يجب النظر على أي شيء عن قرب، بل يجب النظر عن بعد لإراحة عضلات العين الداخلية وتستطيع أن ترى على الشاشات، وتستطيع العين أن تكمل عملها.

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