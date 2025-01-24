رئيس الإنجيلية: المؤسسات الدينية تلعب دورا مهما في تعزيز الوعي المجتمعي

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن المؤسسات الدينية والمجتمع المدني يلعبان دورا مهما في تعزيز الوعي المجتمعي وحشد الجهود لمواجهة التحديات.

مواجهة التغيرات المناخية

وكان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، استقبل القس فليتشر، الرئيس التنفيذي لمنظمة Greenfaith من الولايات المتحدة الأمريكية، في مقر الهيئة بالنزهة الجديدة.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور القس أندريه زكي بالضيف، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعزز أطر التعاون الدولي في مجال مواجهة التغيرات المناخية.

قائلًا: "إن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية، بل هو تحدٍّ عالمي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق مستقبل أفضل".

من جانبه، أعرب القس فليتشر عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بدور الهيئة القبطية الإنجيلية في مواجهة التغيرات المناخية، قائلًا: "إن الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الزراعة والمناخ تمثل نموذجًا يحتذى به، ونحن نتطلع إلى تعزيز التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة في حماية البيئة".

كما كان في استقبال الضيف الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة؛ المهندس مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار والتمويل؛ رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بوجه بحري؛ لوتشيا رباط، مدير مكتب رئيس الهيئة؛ هبة يسري، مدير البرامج بمنتدى حوار الثقافات؛ إيمان ممدوح، مدير البرامج ببناء السلام؛ وماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية.

وعقب اللقاء، شارك الدكتور القس أندريه زكي في الحلقة الاستشارية التي نظمتها الهيئة تحت عنوان: "دور المؤسسات الدينية والمجتمع المدني في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية".

ناقشت الحلقة الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الدينية والمجتمع المدني في التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لإيجاد حلول مستدامة تسهم في تقليل آثار هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الحلقة حضور نخبة من القيادات الدينية والأكاديمية والخبراء، من بينهم: الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفجالة؛ الأب سمعان صالح، مدير مكتب التنمية بالكنيسة الكاثوليكية بالجيزة؛ المهندس جون صموئيل، ممثل كلية اللاهوت الإنجيلية؛ الراهب عمانوئيل المحرقي، وكيل دير العذراء بالمحرق وممثل الكنيسة الأرثوذكسية؛ الدكتور رامي عطا، أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق؛ والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط. كما شارك المهندس نادر نبيل، مدير إدارة الدعم الفني لتكنولوجيا تغير المناخ بوزارة البيئة؛ الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة والمستشار السابق لوزير الزراعة لشؤون تغير المناخ؛ والدكتور بلال علي عبد الحميد، مساعد رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.