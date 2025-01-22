رئيس الإنجيلية: بناء الشخصية والقيم الأخلاقية في صدارة أولويات تطوير التعليم

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن دعم الطائفة جهود تطوير التعليم في مصر ينبع من إيمانها الراسخ بأهمية بناء الشخصية المصرية وغرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب، كركيزة أساسية لتعزيز التماسك المجتمعي وقبول الآخر.

كواليس لقاء رئيس الإنجيلية ووزير التعليم

وكان الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير التعليم.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف، مشيدًا بإشراك المجتمع في عملية الإصلاح من خلال جلسات الحوار المجتمعي. وأكد التزام الطائفة الإنجيلية بدعم خطط الوزارة لتحقيق تعليم حديث يعزز القيم الأخلاقية.

من جانبه، أثنى وزير التربية والتعليم على الدور البارز للمؤسسات التعليمية التابعة لسنودس النيل الإنجيلي والطائفة الإنجيلية، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى به في دعم العملية التعليمية وتطوير المناهج.

آليات تطوير مناهج التربية الدينية المسيحية

وناقش اللقاء عدة محاور هامة، أبرزها تطوير مناهج التربية الدينية المسيحية بالتنسيق مع الكنائس المصرية والأزهر الشريف لضمان توافقها مع القيم المشتركة وروح التسامح. كما استعرض الوزير مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، من خلال تقليل المواد الدراسية وإتاحة فرص متعددة لتحسين الأداء الأكاديمي.

وضم وفد الطائفة الإنجيلية عددًا من قياداتها، من بينهم الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي. وحضر من وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، وعدد من القيادات البارزة في الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات المجتمع، بما يخدم تطوير التعليم وبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

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