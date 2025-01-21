الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار مصر

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي

الفريق أحمد خليفة
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فيتو

التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق جورجيوس تسيتسيكوستاس قائد الحرس الوطنى القبرصى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

القوات المسلحة المصرية والقبرصية

 

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية  مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه، أكد قائد الحرس الوطنى القبرصى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.

 

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. 

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