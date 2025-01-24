نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف

أبدى لاعب خط الوسط الألماني يوشوا كيميتش استعداده للتوقيع مع ريال مدريد، حيث أجرى محادثات أولية مع مسؤولي النادي الملكي.

ووفقًا لصحيفة إس الإسبانية فإن كيميتش أعرب عن ترحيبه بفكرة الانتقال إلى العاصمة الإسبانية، حيث ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في الصيف المقبل.

وحتى الآن، لم تثمر المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي البافاري عن نتائج إيجابية بشأن تجديد العقد.

فينورد يصعق بايرن ميونخ

وتعرض بايرن ميونخ لهزيمة مفاجئة خارج أرضه أمام فينورد بثلاثة أهداف، ما يضع الفريق في موقف صعب في المجموعة بدوري أبطال أوروبا.

وحقق آرسنال فوزًا مريحًا على دينامو زغرب بنتيجة 3-0، ما يعزز من فرصه في التأهل للدور التالي.

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