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رياضة

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ أمام فينورد

بايرن ميونيخ، فيتو
بايرن ميونيخ، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مضيفه فينورد، اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فينورد الهولندي

يدخل بايرن ميونيخ مباراته أمام فينورد الهولندي بتشكيل يضم كل من:

نوير - أوباميكانو - كيم - كيميتش - جوريتسكا - كين - كومان - أوليسيه - ديفيز - لايمر - موسيالا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء البايرن كل من: أولريتش - شميت - جنابري - ساني - داير - جيريرو - مولر - تيل - ستانيسيتش - بافلوفيتش - أزنو.

تشكيل فينورد أمام بايرن ميونيخ

وبدوره أعلن بريان بريسكي، مدرب فينورد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ، والذي جاء على النحو التالي:

بيلو - نيوفكوب - بيلين - سمال - ستينجس - بايكساو - تراونر - موسى - ميلامبو - خيمينيز - هانكو.

فينورد الهولندي، فيتو
فينورد الهولندي، فيتو

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد فينورد في المركز الـ 20 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، في حين يتواجد بايرن ميونخ في المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

ويبحث البايرن عن تحقيق الانتصار لضمان التأهل للدور التالي على أقل تقدير، وتعزيز فرصه في إنهاء مرحلة الدوري في المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي.

يحاول فينورد التسلح بأرضه وجمهوره في مواجهة عملاق الدوري الألماني، من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاثة الخاصة باللقاء في حين يستهدف البافاري تحقيق الفوز للتقدم في جدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة القارية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفينورد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفينورد في دوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفينورد

تذاع مباراة بايرن ميونخ وفينورد، عبر قناة beIN Sports HD 4.

معلق مباراة بايرن ميونخ وفينورد

أسندت مهمة التعليق على مباراة بايرن ميونخ وفينورد، إلى المعلق أحمد البلوشي.

 

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دوري ابطال اوروبا فنسنت كومباني بايرن ميونخ بريان بريسكي فينورد الهولندي

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