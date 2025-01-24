انتظروا، موعد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأكد رئيس المنطقة أن عملية تقدير الدرجات ومراجعة الأوراق تمت في جو من التعاون، وتحمل المسؤولية، مع التزام الدقة في التقدير وإعطاء كل ذي حق حقه.

ووجه الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، الشكر والتقدير للقائمين على مراكز التصحيح لما بذلوه من جهد وما تحملوه من مشقة وعناء.

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