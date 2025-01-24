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رياضة

انتظروه قريبا بدوريات أوروبا الكبرى، نادي سويدي يتغزل في نجم الأهلي للناشئين

يوسف عفيفي، فيتو
يوسف عفيفي، فيتو

أشاد نينوس توم المدير الرياضي لنادي أساريسكا السويدي، بإمكانيات اللاعب الشاب يوسف عفيفي نجم النادي الأهلي الحالي.

وقال نينوس توم المدير الرياضي لنادي أساريسكا السويدي في حواره مع إستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"لدينا اهتمام وعلاقة بمصر قوية للغاية، ومن خلال شريكنا في مصر، حصلنا على مدار السنوات الماضية على لاعبين شباب جيدين للغاية".

 

وأضاف: "كان آخرهم يوسف عفيفي قائد فريق الأهلي للناشئين والمنتخب الوطني المصري".

واختتم حديثه قائلًا: "نأمل ونعتقد أنه لديه القدرة على أن يصبح نجما جديدًا في بلاده وبالدوريات الأوروبية الكبرى ترقبوا يوسف عفيفي في الفترة المقبلة".

 

ويعد يوسف عفيفي “الشهير بالساحر” كابتن فريق الأهلي مواليد 2005 من المواهب المميزة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز خاصة الجانب الهجومي.

وساهم الساحر الصغير في تتويج الأهلي 2005 بعدد من البطولات في دوري الناشئين علاوة علي إحرازه العديد من الأهداف ومساهمته في إحراز الأهداف وتصعيده للفريق الأول بالنادي وخوض تجربة احتراف بالدوري السويدي.

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