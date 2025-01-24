توفي زوجان إثر تعرضهما لصعق كهربائي داخل منزلهما في إحدى القرى التابعة لمركز المنيا، وقد تم نقل جثتيهما إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة زوجين نتيجة صعق كهربائي في إحدى قرى المنيا

استقبلت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثتي زوجين متوفيين داخل منزلهما في محافظة المنيا.

نتيجة الصعق الكهربائي

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث عُثر على جثمان "ع. ن"، البالغ من العمر 22 عامًا، وزوجته "ن. ف. ي"، التي تبلغ 18 عامًا، وقد توفيا نتيجة الصعق الكهربائي دون وجود أي شبهة جنائية.

النيابة العامة

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادثة، كما تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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