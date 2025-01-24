مشادة في المقصورة الرئيسية بين جماهير الزمالك ومجلس لبيب في لقاء مودرن (فيديو)

شهدت المقصورة الرئيسية بإستاد القاهرة مشادة بين جماهير الزمالك وإدارة النادي في لقاء مودرن سبورت وسط هتافات قوية ضد الإدارة.

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.



وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة

1- بيراميدز 20 نقطة

2- الأهلي 19 نقطة

3- الزمالك 17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- البنك الأهلي 14 نقطة

7- زد إف سي 13 نقطة

8- بتروجيت 13 نقطة

9- الإسماعيلي 12 نقطة

10- فاركو 11 نقطة

11- طلائع الجيش 11 نقطة

12- الاتحاد السكندري 10 نقاط

13- حرس الحدود 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

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