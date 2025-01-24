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رياضة

لاتسيو يحسم تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد بثلاثية

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

فاز فريق لاتسيو على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية لاتسيو كل من: ماريو خيلا وماتيا زاكايني وفالنتين كاستيلانوس في الدقائق 5، 32 و34.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق ريال سوسيداد: جيانيس كونستا نتسلياس في الدقيقة 58.

جدير بالذكر أن أيهين مونيوز لاعب ريال سوسييداد تعرض للطرد.  

تشكيل ريال سوسيداد أمام لاتسيو

في حراسة المرمى: ريميرو.

في خط الدفاع: نايف أكراد – زوبلدية – أرامبورو – مونوث.

في خط الوسط: زوبيميندي – برايس مينديز – سوسيتش.

في خط الهجوم: بيكر – كوبو – أورزابال.

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تشكيل لاتسيو أمام ريال سوسيداد 

في حراسة المرمى: منداس.
في خط الدفاع: رومانيولي – تافاريس – ماروسيتش – جيلا.
في خط الوسط: روفيلا – جندوزي – ضياء.
في خط الهجوم: إيزاكسن – زاكاجني – كاستيلانوس.

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