لاتسيو يحسم تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد بثلاثية
فاز فريق لاتسيو على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.
سجل ثلاثية لاتسيو كل من: ماريو خيلا وماتيا زاكايني وفالنتين كاستيلانوس في الدقائق 5، 32 و34.
فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق ريال سوسيداد: جيانيس كونستا نتسلياس في الدقيقة 58.
جدير بالذكر أن أيهين مونيوز لاعب ريال سوسييداد تعرض للطرد.
تشكيل ريال سوسيداد أمام لاتسيو
في حراسة المرمى: ريميرو.
في خط الدفاع: نايف أكراد – زوبلدية – أرامبورو – مونوث.
في خط الوسط: زوبيميندي – برايس مينديز – سوسيتش.
في خط الهجوم: بيكر – كوبو – أورزابال.
تشكيل لاتسيو أمام ريال سوسيداد
في حراسة المرمى: منداس.
في خط الدفاع: رومانيولي – تافاريس – ماروسيتش – جيلا.
في خط الوسط: روفيلا – جندوزي – ضياء.
في خط الهجوم: إيزاكسن – زاكاجني – كاستيلانوس.
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